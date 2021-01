Docenti in età pensionabile, mantenerli in servizio comporta per la scuola accusa di danno erariale. Sentenza (Di lunedì 25 gennaio 2021) Una interessante Sentenza della Corte dei Conti sezione d'Appello, la numero 296 del 2017 affronta un caso che riguarda il trattenimento in servizio di un docente che ha superato il periodo di comporto esponendo alcuni principi di diritto importanti che attengono alla sfera scolastica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 25 gennaio 2021) Una interessantedella Corte dei Conti sezione d'Appello, la numero 296 del 2017 affronta un caso che riguarda il trattenimento indi un docente che ha superato il periodo di comporto esponendo alcuni principi di diritto importanti che attengono alla sfera scolastica. L'articolo .

orizzontescuola : Docenti in età pensionabile, mantenerli in servizio comporta per la scuola accusa di danno erariale. Sentenza - letiziadavoli : @LittlePigo Non è così, gli over 80 saranno i primi ad essere vaccinati appena arriveranno le nuove dosi (ora ferme… - giuseppemaria : @AntonellaColoru @Rooob1 Capisco (e ti ringrazio) dello scambio reciproco. Ma nel 2021 credo che i ragazzi possano… - La_Shrew : @MediasetTgcom24 Purtroppo non credo sia ancora il momento, per ragioni legate ai trasporti, al numero di persone p… - melinaVSmelina : @concitadeg @repubblica Al di là delle opinioni leggittime, la dottoressa forse non sa l età anagrafica media dei d… -

Ultime Notizie dalla rete : Docenti età Ecco perché la chirurgia plastica ha avuto un boom durante il lockdown. Lo chiamano «Zoom face» Corriere della Sera