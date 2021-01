Crisi di governo, Conte va da Mattarella: i possibili scenari (Di lunedì 25 gennaio 2021) Crisi di governo, il premier Conte entro questa sera al Colle dal presidente Mattarella: un terzo governo guidato da lui oppure elezioni? (Facebook)Dimissioni e nuovo incarico: sono queste le ipotesi più concrete per il futuro di Giuseppe Conte e del suo governo che stanno vivendo le ore più difficili dal loro insediamento. Entro questa sera il premier salirà al Colle, secondo le ultime indiscrezioni in arrivo da Roma, per un colloquio con il presidente Sergio Mattarella sulla Crisi di governo. Lo aggiornerà sugli ultimi sviluppi della Crisi di governo, ma soprattutto gli prospetterà di affidargli un nuovo incarico, con una coalizione di governo più forte e più ampia ... Leggi su instanews (Di lunedì 25 gennaio 2021)di, il premierentro questa sera al Colle dal presidente: un terzoguidato da lui oppure elezioni? (Facebook)Dimissioni e nuovo incarico: sono queste le ipotesi più concrete per il futuro di Giuseppee del suoche stanno vivendo le ore più difficili dal loro insediamento. Entro questa sera il premier salirà al Colle, secondo le ultime indiscrezioni in arrivo da Roma, per un colloquio con il presidente Sergiosulladi. Lo aggiornerà sugli ultimi sviluppi delladi, ma soprattutto gli prospetterà di affidargli un nuovo incarico, con una coalizione dipiù forte e più ampia ...

