Covid, il contratto Pfizer: dalle penali non automatiche alle sei dosi per fiala (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sei dosi di vaccino anti - Covid invece di cinque per ogni fiala e penali che non scattano in maniera automatica in caso di inadempienze : è quanto si legge nel contratto firmato da Pfizer e Ue . ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 25 gennaio 2021) Seidi vaccino anti -invece di cinque per ogniche non scattano in maniera automatica in caso di inadempienze : è quanto si legge nelfirmato dae Ue . ...

marcuspascal1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, il contratto Pfizer: dalle penali non automatiche alle sei dosi per fiala #Coronavirusitalia - desimonem : Vaccino Covid, i segreti del contratto Pfizer: «Sulle dosi in ritardo penali non automatiche» - scirocco2017 : @BorioniStef Dall'esperienza di chi mi sta intorno, emerge che il Covid viene contratto in forma diversa. Una mia a… - Ettore572 : RT @Italia_Notizie: Vaccino Covid, i segreti del contratto Pfizer: «Sulle dosi in ritardo penali non automatiche» - cincinnatusreal : E nonostante un contratto chiarissimo, vanno avanti con denunce. Unico caso in Europa -