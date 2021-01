Conte verso le dimissioni: secondo voi come andrà a finire? (Di lunedì 25 gennaio 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Conte-ter con Renzi","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Conte-ter senza Renzi","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Governo \"di tutti\" e nuovo premier","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Governo tecnico e nuovo premier","index":3},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Elezioni","index":4} Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"-ter con Renzi","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"-ter senza Renzi","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Governo \"di tutti\" e nuovo premier","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Governo tecnico e nuovo premier","index":3},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Elezioni","index":4}

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Minacce legali per nascondere… - Agenzia_Ansa : #governo Luigi Di Maio : 'Senza maggioranza scivoliamo verso il voto. Abbiamo 48 ore per consolidarla' dice il mini… - Agenzia_Ansa : Il tempo stringe nella ricerca di una maggioranza solida che sostenga Conte, e sul cammino verso un'intesa c'è il v… - ALisimberti : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Minacce legali per nascondere il flop… - YRetlaw : RT @Libero_official: Verso le dimissioni di #Conte, #Franceschini al lavoro per una nuova maggioranza in cui il premier sia sempre l'avvoca… -