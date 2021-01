Contante e norme antiriciclaggio Dove finisce l' interesse pubblico e dove comincia il business

Leggi su panorama

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Con il Bitcoin che punta a sfondare la barriera psicologica dei 40 mila dollari e alcune polemiche sul cashback (il programma che mira a incentivare pagamenti digitali tracciati anche per le spese quotidiane), in questo inizio d'anno riprendono vita il tema delle misuree la crociata contro il. Beppe Grillo dal suo blog pochi giorni fa, delha invocato la radicale abolizione, citando la Svezia come esempio virtuoso: in quel paese, nel 2023 l'uso dei contanti potrebbe essere del tutto proibito e già oggi si fa largo uso di pagamenti digitali. Addirittura, molti svedesi si sarebbero già fatti impiantare un chip sottopelle, grazie al quale, tra le tante cose, possono eseguire pagamenti digitali in modo naturale. In tutta questa storia, però, c'è qualcosa che non torna e, come spesso avviene, la narrazione ...