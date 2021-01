Assassin' s Creed Valhalla | il trucco che sblocca l' arco segreto

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Nei videogiochi le sorprese non finiscono mai. C'è sempre qualcuno che fa quel passo in più.'sè un titolo che ha già creato abbastanza hype, prima e dopo l'uscita. Ma ieri gli animi degli appassionati si sono ulteriormente scaldati quando un giocatore ha svelato l'esistenza di un'arma segreta, un potentissimomagico, che si può ottenere con un glitch. Per la precisione, unIsu. Per chi non conosce il mondo di's, l'antica e civiltà di esseri antropomorfi che abitavano il pianeta Terra, la cui lingua misteriosa è tra l'altro recentemente stata decifrata dai fan. Ma torniamo a noi. Lo youtuber JorRaptor ha twittato così, scatenando le folle di cercatori di archi in giro per le fresche lande del ...