'Scusate, non riesco a sconfiggere i demoni': l'ultimo messaggio della madre che ha bruciato vivi i 5 figli (Di domenica 24 gennaio 2021) Una giovane donna del West Vitginia ha ucciso i suoi cinque figli dando fuoco alla casa, poi si è uccisa con un colpo di pistola. Prima di compiere il gesto folle, la donna ha lasciato un messaggio in ... Leggi su globalist (Di domenica 24 gennaio 2021) Una giovane donna del West Vitginia ha ucciso i suoi cinquedando fuoco alla casa, poi si è uccisa con un colpo di pistola. Prima di compiere il gesto folle, la donna ha lasciato unin ...

RobertoBurioni : Ultime (buone) notizie da Israele. Incrociamo le dita. (scusate se non traduco) @segal_eran - ZZiliani : Con Roberto Rosato, Lido Vieri, capitan Ferrini, Gigi Meroni. Scusate se è poco. Tanti auguri #GigiSimoni, sempre v… - bIuvante : scusate sono seria x un momento secomdo voi leggendo questo commento mi metta la sufficienza o l'insufficienza ???… - slayerairys : scusate oggi non ho postato nulla sull’amore della mia vita - T_Roox : Scusate ma cose come 'la DaD ha fallito' non si possono sentire. La DaD non può né fallire né avere successo, è uno… -