Riunione Sinistra italiana via Zoom, quaranta account anonimi entrano per condividere svastiche e insulti (Di domenica 24 gennaio 2021) Di incursioni indesiderate durante le riunioni su Zoom si sono riempite le cronache di questi mesi. In tempi di pandemia, quando tante riunioni devono per forza di cosa essere fatte con distanziamento e tramite l'ausilio di webcam e tecnologia, non è la prima volta che qualcuno entra a forza nei meeting ma questa volta – visto il coinvolgimento di ben 40 account anonimi – ha senso parlare di un vero e proprio blitz di stampo fascista durante la Riunione in rete di Sinistra italiana Bescia. Non sono mancate svastiche e insulti secondo quanto denunciato dai militanti che stavano partecipando all'incontro. Sulla questione fascisti Riunione Sinistra italiana indagano le autorità.

