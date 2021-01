Pirlo è sorpreso: «Non mi aspettavo Mandzukic al Milan» – VIDEO (Di lunedì 25 gennaio 2021) Andrea Pirlo parla dell’arrivo di Mario Manzdukic al Milan: ecco le dichiarazioni del tecnico della Juventus – VIDEO Andrea Pirlo è sorpreso per l’arrivo di Mario Mandzukic al Milan. Ecco le dichiarazioni del tecnico dopo Juventus-Bologna. «Me lo aspettavo perché è normale abbiano voglia di mettere peso con giocatori importanti. Mandzukic non lo conosco personalmente, non abbiamo giocato insieme, ma sono sicuro che farà vedere il suo potenziale al Milan». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU JUVENTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Andreaparla dell’arrivo di Mario Manzdukic al: ecco le dichiarazioni del tecnico della Juventus –Andreaper l’arrivo di Marioal. Ecco le dichiarazioni del tecnico dopo Juventus-Bologna. «Me loperché è normale abbiano voglia di mettere peso con giocatori importanti.non lo conosco personalmente, non abbiamo giocato insieme, ma sono sicuro che farà vedere il suo potenziale al». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU JUVENTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Pirlo ha trovato il centrocampo, Gattuso ha smarrito la difesa

Buona prova della Juventus, che contro il Bologna ha fatto la partita giusta, con un primo tempo di ottimo calcio. Arthur, Bentancur e McKennie sono in questo momento gli irrinunciabili di Pirlo: poi ...

Pirlo ha trovato il centrocampo, Gattuso ha smarrito la difesa

Buona prova della Juventus, che contro il Bologna ha fatto la partita giusta, con un primo tempo di ottimo calcio. Arthur, Bentancur e McKennie sono in questo momento gli irrinunciabili di Pirlo: poi ...