Nucleare | tra polemiche e pandemia ecco la prima conseguenza | si allungano i tempi della consultazione pubblica su deposito nazionale

(Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo la pioggia di interrogazioni sull’iter che porterà a individuare l’area idonea a ospitare ildi rifiuti radioattivi e gli appelli di molti sindaci, alle prese con osservazioni, nomine di esperti, dossier e controdeduzioni, si va verso la previsione dipiù lunghi a disposizione dei Comuni per il dibattito pubblico e ladei documenti. Il primo annuncio, nei giorni scorsi,deputata di Forza Italia, Daniela Ruffino: il sottosegretario all’Ambiente, Roberto Morassut, “rispondendo a una mia interrogazione” ha confermato che “saranno previstipiù lunghi, alla lucecrisi pandemica, per il dibattito pubblico e ladei documenti al fine di garantirecongrui alle ...

zazoomblog : Nucleare tra polemiche e pandemia ecco la prima conseguenza: si allungano i tempi della consultazione pubblica su d… - Noovyis : (Nucleare, tra polemiche e pandemia ecco la prima conseguenza: si allungano i tempi della consultazione pubblica su… - njhusmenjall : RT @Maxis18: Io che leggo #corea tra le tendenze e penso subitissimo ad un attacco nucleare - Maxis18 : Io che leggo #corea tra le tendenze e penso subitissimo ad un attacco nucleare - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Non proliferazione nucleare, NATO: 'Estendere il New Start alla Cina' La nuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Nucleare tra

Il Fatto Quotidiano

E' stata di recente identificata per la prima volta in Antartide la formazione di un minerale rilevato sulla superficie marziana nel 2004: la jarosite.La Casa Bianca chiama i suoi partner atlantici ma non Roma. Secondo il prof. Roberto Vitale, le ragioni sono riconducibili anche ai rapporti Italia-Cina ...