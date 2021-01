Lazio | Milinkovic & C abbattono il Sassuolo | 2-1

Leggi su romadailynews

(Di domenica 24 gennaio 2021) – Contro questanon basta nemmeno il; C.gli emiliani senza troppe difficoltà. E non era per niente una cosa semplice, visto che in rete c’è andato per primo, al 6’ del primo tempo, Caputo, il vice-Immobile della nazionale di Mancini. Sotto di un gol, lanon si è intimorita, non ha perso la concentrazione, ha giocato alla sua maniera pur senza la presenza dell’inventore del suo gioco, Luis Alberto. Ma il gioco, la strategia, la tattica i biancocelesti la sanno a memoria. La regìa di Alberto se l’è accaparrataSavic, in una delle sue tante giornate migliori. E proprioSavic, al 25’, ha conquistato il pareggio girando di testa il calcio d’angolo lanciatogli con precisione degna di ...