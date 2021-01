Juventus-Bologna 2-0 | bianconeri in scioltezza

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 24 gennaio 2021) Nel lunch match della diciannovesima giornata di Serie A,, la spuntano igrazie alle reti, una per tempo, di Arthur e Mckennie. I campioni d’Italia riscattano così la battuta d’arresto contro l’Inter e agganciano l’Atalanta al quarto posto. I rossoblù, invece, rimangono al dodicesimo posto. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Classico 4-4-2 per Andrea Pirlo che conferma Kulusevsky in attacco al fianco di Ronaldo. In mediana ci sono Arthur e Bentancur con Bernardeschi e Mckennie esterni. In difesa, davanti a Szczney, Cuadrado e Danilo terzini, con Chiellini e Bonucci al centro. Mihajilovic risponde con il 4-2-3-1 dove Barrow è l’unica punta in avanti, con Soriano, Orsolini e Vignato alle sue spalle. A centrocampo, Schouten e Svanberg. In difesa, c’è De Silvestri a destra, Djiks a sinistra, con ...