Jennifer Lopez ricrea l’iconico video di Love Don’t Cost a Thing, con un finale diverso, per i suoi 20 anni (Di domenica 24 gennaio 2021) Grande protagonista delle cronache di questa settimana con la sua partecipazione all’Inauguration Day di Joe Biden e Kamala Harris, Jennifer Lopez ha anche un altro motivo per festeggiare: il suo secondo album in carriera J.Lo compie vent’anni e con lui anche Love Don’t Cost a Thing, una delle hit di maggior successo della sua carriera. Love Don’t Cost a Thing – che all’epoca si vociferava fosse dedicato a Puff Daddy dopo la rottura della loro frequentazione – è il primo singolo di Jennifer Lopez estratto dal suo secondo album J.Lo, vezzeggiativo che sarebbe diventato il suo nome d’arte. Per celebrarne l’anniversario, la popstar statunitense di ... Leggi su optimagazine (Di domenica 24 gennaio 2021) Grande protagonista delle cronache di questa settimana con la sua partecipazione all’Inauguration Day di Joe Biden e Kamala Harris,ha anche un altro motivo per festeggiare: il suo secondo album in carriera J.Lo compie vent’e con lui anche, una delle hit di maggior successo della sua carriera.– che all’epoca si vociferava fosse dedicato a Puff Daddy dopo la rottura della loro frequentazione – è il primo singolo diestratto dal suo secondo album J.Lo, vezzeggiativo che sarebbe diventato il suo nome d’arte. Per celebrarne l’versario, la popstar statunitense di ...

Da Britney Spears alle Destiny's Child, ecco chi dominava le classifiche 20 anni fa, nel 2001 c'era Stronger e Independent Women part 1.

