In auto uno zaino pieno di cocaina: 43enne arrestato dopo un inseguimento (Di domenica 24 gennaio 2021) Nel tardo pomeriggio di sabato (23 gennaio), i Carabinieri di Treviglio hanno tratto in arresto un italiano pregiudicato di 43 anni, residente in provincia di Lecco, trovato in possesso di quasi 400 grammi di cocaina, suddivisa in 7 panetti da 55 grammi. L’arresto è stato operato dai militari del Radiomobile di Treviglio in servizio per il controllo del territorio nei pressi della rotonda del parco tematico di Leolandia di Capriate San Gervasio. Avendo notato transitare a velocità sostenuta una Lancia Delta con alla guida una persona sospetta, a cui hanno provveduto a intimare l’alt, si sono visti costretti a montare subito sulla gazzella per inseguire la vettura che anziché arrestare la marcia ha accelerato dandosi alla fuga. Per fortuna la strada non era particolarmente trafficata e dopo un inseguimento a sirene spiegate protrattosi ... Leggi su bergamonews (Di domenica 24 gennaio 2021) Nel tardo pomeriggio di sabato (23 gennaio), i Carabinieri di Treviglio hanno tratto in arresto un italiano pregiudicato di 43 anni, residente in provincia di Lecco, trovato in possesso di quasi 400 grammi di, suddivisa in 7 panetti da 55 grammi. L’arresto è stato operato dai militari del Radiomobile di Treviglio in servizio per il controllo del territorio nei pressi della rotonda del parco tematico di Leolandia di Capriate San Gervasio. Avendo notato transitare a velocità sostenuta una Lancia Delta con alla guida una persona sospetta, a cui hanno provveduto a intimare l’alt, si sono visti costretti a montare subito sulla gazzella per inseguire la vettura che anziché arrestare la marcia ha accelerato dandosi alla fuga. Per fortuna la strada non era particolarmente trafficata euna sirene spiegate protrattosi ...

