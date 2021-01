I tifosi del Napoli chiedono la ‘testa’ di Gattuso, l’ira sul web: “Vattene” (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Napoli esce con le ossa rotte dalla sfida di campionato contro il Verona, e si scatena la rabbia dei tifosi sui social. Nel mirino del popolo partenopeo Gennaro Gattuso, oggetto di un hashtag che parla da solo, ovvero #GattusoOut. Una serata negativa non sono in campo per il mister calabrese e sono in tanti i sostenitori azzurri che vorrebbero già un avvicendamento in panchina, delusi dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative. Quella del Bentegodi era una partita chiave per la squadra di Gattuso, chiamata a vincere dopo la frenata di Milan e Inter, ma cosi non è stato. Il 3-1 finale è una mazzata ancora più pesante e per chi si aspettava un Napoli battagliero contro il Verona è rimasto deluso. La squadra azzurra, chiamata a fare ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIlesce con le ossa rotte dalla sfida di campionato contro il Verona, e si scatena la rabbia deisui social. Nel mirino del popolo partenopeo Gennaro, oggetto di un hashtag che parla da solo, ovvero #Out. Una serata negativa non sono in campo per il mister calabrese e sono in tanti i sostenitori azzurri che vorrebbero già un avvicendamento in panchina, delusi dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative. Quella del Bentegodi era una partita chiave per la squadra di, chiamata a vincere dopo la frenata di Milan e Inter, ma cosi non è stato. Il 3-1 finale è una mazzata ancora più pesante e per chi si aspettava unbattagliero contro il Verona è rimasto deluso. La squadra azzurra, chiamata a fare ...

Ultime Notizie dalla rete : tifosi del Tempi duri per Dani Alves: i tifosi del San Paolo gli chiedono di andarsene Goal.com Le pagelle del Cosenza: Perina strepitoso, bene la difesa

Cosenza, buone indicazioni nel test del giovedì. Sette reti nella consueta sgambata in vista della sfida contro l’Ascoli. In evidenza Tutino e Perez autori entrambi di una dopp ...

Brasile, precipita l'aereo del Palmas: morti 4 calciatori e il presidente. Nel 2016 l'incidente della Chapecoense

La squadra, in partenza dall'aeroporto privato di Luzimangues (nello stato del Tocatins) avrebbe dovuto raggiungere ... compagni di squadra e tifosi. Non sarete soli». É com profunda tristeza que ...

