Coronavirus: De Poli, 'far capire ad anziani importanza vaccini' (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Condivido l'appello di Raffaele Zordanazzo, presidente regionale del Coordinamento pensionati lavoratori autonomi: i nostri papà e le nostre mamme, i nostri nonni e le nostre nonne meritano la massima attenzione nella campagna di vaccinazione contro il Covid. Serve sicuramente una campagna di informazione capillare nei territori con l'obiettivo di rendere creare consapevolezza rispetto alla scelta e all'importanza di vaccinarsi. Io credo che sarebbe importante far capire a chi vive nella terza età, soprattutto a coloro che hanno patologie, l'importanza del vaccino che è uno scudo soprattutto per le persone più fragili”. Così il senatore Udc Antonio De Poli. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Condivido l'appello di Raffaele Zordanazzo, presidente regionale del Coordinamento pensionati lavoratori autonomi: i nostri papà e le nostre mamme, i nostri nonni e le nostre nonne meritano la massima attenzione nella campagna di vaccinazione contro il Covid. Serve sicuramente una campagna di informazione capillare nei territori con l'obiettivo di rendere creare consapevolezza rispetto alla scelta e all'di vaccinarsi. Io credo che sarebbe importante fara chi vive nella terza età, soprattutto a coloro che hanno patologie, l'del vaccino che è uno scudo soprattutto per le persone più fragili”. Così il senatore Udc Antonio De

