Anche l’accogliente Svezia frena sull’immigrazione (ma è solo opportunismo) (Di domenica 24 gennaio 2021) Roma, 24 gen – Se esiste una nazione che, meglio di tutte, esemplifica il fallimento delle politiche in salsa progressista sull’immigrazione, la Svezia la è senza dubbio. Per molti anni i governi di centrosinistra hanno spalancato le frontiere a centinaia di migliaia di rifugiati prevalentemente musulmani provenienti dal medio oriente e dall’Africa. Il risultato è stato un aumento enorme nel numero di stupri perpetrati da questi nuovi ospiti e scontri tra bande rivali Anche a suon di bombe. Senza contare che interi quartieri sono diventati zone frAnche in cui i cittadini svedesi non possono nemmeno pensare di poter entrare. A poco è servito che il governo negasse il legame tra immigrazione in Svezia e aumento della criminalità, arrivando a vietare la divulgazione dell’etnia di coloro che commettono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 24 gennaio 2021) Roma, 24 gen – Se esiste una nazione che, meglio di tutte, esemplifica il fallimento delle politiche in salsa progressista, lala è senza dubbio. Per molti anni i governi di centrosinistra hanno spalancato le frontiere a centinaia di migliaia di rifugiati prevalentemente musulmani provenienti dal medio oriente e dall’Africa. Il risultato è stato un aumento enorme nel numero di stupri perpetrati da questi nuovi ospiti e scontri tra bande rivalia suon di bombe. Senza contare che interi quartieri sono diventati zone frin cui i cittadini svedesi non possono nemmeno pensare di poter entrare. A poco è servito che il governo negasse il legame tra immigrazione ine aumento della criminalità, arrivando a vietare la divulgazione dell’etnia di coloro che commettono ...

