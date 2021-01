Sofia Goggia vince 2^ discesa libera Crans Montana (Di sabato 23 gennaio 2021) Crans Montana (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia trionfa nella seconda discesa libera di Crans Montana. L’azzurra si ripete dopo il successo di ieri e conquista la quarta vittoria stagionale fermando il cronometro in 1’27?75 davanti alla svizzera Lara Gut-Behrami (+0?27) e Elena Curtoni (+0?60). Quarto tempo per Laura Pirovano con 82 centesimi di ritardo dalla bergamasca. Nono crono invece per Federica Brignone (+1?26), mentre risultano più staccate Nadia Delago e Francesca Marsaglia, al 13° e al 19° posto. Roberta Melesi chiude la classifica delle italiane con il 24° tempo. Da segnalare anche la brutta caduta della ceca Ester Ledecka, che è arrivata al traguardo sugli sci pur contusa dal duro colpo subito contro le reti di protezione. “Oggi ho ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 23 gennaio 2021)(SVIZZERA) (ITALPRESS) –trionfa nella secondadi. L’azzurra si ripete dopo il successo di ieri e conquista la quarta vittoria stagionale fermando il cronometro in 1’27?75 davanti alla svizzera Lara Gut-Behrami (+0?27) e Elena Curtoni (+0?60). Quarto tempo per Laura Pirovano con 82 centesimi di ritardo dalla bergamasca. Nono crono invece per Federica Brignone (+1?26), mentre risultano più staccate Nadia Delago e Francesca Marsaglia, al 13° e al 19° posto. Roberta Melesi chiude la classifica delle italiane con il 24° tempo. Da segnalare anche la brutta caduta della ceca Ester Ledecka, che è arrivata al traguardo sugli sci pur contusa dal duro colpo subito contro le reti di protezione. “Oggi ho ...

Eurosport_IT : SOFIA SEI MAGICA ????? Dopo Val-d'Isère e Sankt Anton, arriva la terza vittoria consecutiva per Goggia a Crans-Monta… - ItaliaTeam_it : ?? SIAMO TROPPO FORTI ?? Sofia Goggia si prende anche la seconda discesa di Crans Montana, Elena Curtoni è terza, La… - LiaCapizzi : Sofia Goggia: 'In Val d'Isere mi hanno regalato una mucca, qui c'era in palio un campanaccio e volevo regalarlo all… - alex20026021099 : RT @ItaliaTeam_it: ?? SIAMO TROPPO FORTI ?? Sofia Goggia si prende anche la seconda discesa di Crans Montana, Elena Curtoni è terza, Laura P… - Adnkronos : Sofia #Goggia vince anche seconda discesa #CransMontana -