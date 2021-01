Prandelli: «Vittoria sofferta. Vlahovic? Lo voglio più cinico». Commisso: «Soffro e ci metto i soldi» (Di domenica 24 gennaio 2021) L'allenatore viola: «Venti minuti di sofferenza dopo essere stati a lungo padroni del campo. Ho detto a Vlahovic di essere più preciso in area, di andare sui palloni in maniera più convinta, senza paura. Ha le qualità giuste, deve solo avere più fiducia in se stesso» Leggi su firenzepost (Di domenica 24 gennaio 2021) L'allenatore viola: «Venti minuti di sofferenza dopo essere stati a lungo padroni del campo. Ho detto adi essere più preciso in area, di andare sui palloni in maniera più convinta, senza paura. Ha le qualità giuste, deve solo avere più fiducia in se stesso»

