Luna Rossa ko con Ineos, ora contro American Magic (Di sabato 23 gennaio 2021) Nulla da fare per Luna Rossa, che cede per la terza volta consecutiva al Team Ineos Uk e sarà così costretta a passare dalle semifinali contro American Magic per proseguire la corsa verso la Prada Cup, trofeo che designa la sfidante di New Zealand in America's Cup. Ineos Uk, invece, chiude il round robin al primo posto qualificandosi direttamente alla finale, in programma dal 13 febbraio. È stata una regata equilibrata, partita con un'ora e venti di ritardo a causa dei continui salti di vento, dove nei 3 giri, la leadership si è alternata, fino all`ultima poppa in cui il team inglese, che ha toccato una velocità di punta di 50 nodi, ha guadagnato vantaggio e ha tagliato il traguardo 33 secondi prima di Luna Rossa.Al termine, sia ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 23 gennaio 2021) Nulla da fare per, che cede per la terza volta consecutiva al TeamUk e sarà così costretta a passare dalle semifinaliper proseguire la corsa verso la Prada Cup, trofeo che designa la sfidante di New Zealand in America's Cup.Uk, invece, chiude il round robin al primo posto qualificandosi direttamente alla finale, in programma dal 13 febbraio. È stata una regata equilibrata, partita con un'ora e venti di ritardo a causa dei continui salti di vento, dove nei 3 giri, la leadership si è alternata, fino all`ultima poppa in cui il team inglese, che ha toccato una velocità di punta di 50 nodi, ha guadagnato vantaggio e ha tagliato il traguardo 33 secondi prima di.Al termine, sia ...

Gazzetta_it : Vincono ancora gli inglesi, Luna Rossa costretta alle semifinali #PradaCup - Corriere : Ineos batte Luna Rossa e accede alla finale, gli italiani sfideranno in semifinale American Magic - Corriere : Riscatto Luna Rossa: vince la seconda regata contro American Magic. Conquistato il primo punto - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa con vento leggero cambia tutto. Il bilancio di Max Sirena - #Prada #DIRETTA:… - QuotidianoMotor : Prada Cup 2021 Round Robin 3: Luna Rossa battuta da Ineos, gli inglesi volano in finale -