Dati lombardi errati, Fontana respinge le accuse e pensa alla scuola e ai trasporti (Di sabato 23 gennaio 2021) “Un’ottima notizia. Viene confermato quello che da tempo sosteniamo, ovvero che i Dati della lombardia erano tali da collocare la nostra regione in zona arancione. E, in tal senso, la sola presentazione del ricorso al Tar del Lazio contro decisioni inique tutte romane ha contribuito a raggiungere il risultato auspicato”. Lo dice il presidente della Regione, Attilio Fontana, commentando la decisione giunta da Roma di riposizionare la lombardia in zona arancione. Il numero uno del Pirellone respinge anche le accuse arrivate nelle ultime ore, in merito alle responsabilità riguardo quell’errore di calcolo: “Ai professionisti della mistificazione della verità, ribadisco ancora una volta che i ‘Dati richiesti’ alla lombardia sono sempre ... Leggi su bergamonews (Di sabato 23 gennaio 2021) “Un’ottima notizia. Viene confermato quello che da tempo sosteniamo, ovvero che idellaa erano tali da collocare la nostra regione in zona arancione. E, in tal senso, la sola presentazione del ricorso al Tar del Lazio contro decisioni inique tutte romane ha contribuito a raggiungere il risultato auspicato”. Lo dice il presidente della Regione, Attilio, commentando la decisione giunta da Roma di riposizionare laa in zona arancione. Il numero uno del Pirelloneanche learrivate nelle ultime ore, in merito alle responsabilità riguardo quell’errore di calcolo: “Ai professionisti della mistificazione della verità, ribadisco ancora una volta che i ‘richiesti’a sono sempre ...

