Covid: Lombardia torna in zona Arancione (Di sabato 23 gennaio 2021) Dopo le polemiche di questa settimana intercorse tra Regione e Autorità nazionali la Lombardia torna in zona Arancione. E' quanto riportato dal Giornale che riporta anche la dichiarazione della Vice Presidente Letizia Moratti nell'ambito di un'intervista a Repubblica. Va evidenziato che le polemiche si erano trasformate nel corso della settimana in una controversia davanti al Tar del Lazio promossa dalla Regione Lombardia con udienza fissata al prossimo Lunedì. Al momento la lite è rientrata ma, ovviamente, non siamo in grado di anticipare altro in merito al procedimento davanti al Tar. Ecco quanto ha dichiarato Letizia Moratti a Repubblica, secondo quanto riportato dal Giornale: "Mi sono sempre basata sugli indicatori. Già la scorsa settimana, avevamo un'incidenza di contagi ogni ...

