C’è posta per Te, Can realizza il sogno di zia Maria: “Mamma è morta, mi resta solo lei” (Di sabato 23 gennaio 2021) Maria De Filippi torna con C’è posta per te, il programma in cui le speranze si concretizzano dando vita a magnifiche realtà. La prima storia di questa sera egregiamente raccontata da Maria De Filippi porta con se’ molta sofferenza. E’ l’incredibile racconto di una ragazza giovanissima la cui Mamma le viene portata via troppo presto a causa di una malattia. Una vicenda che la segnerà per sempre. Tutto inizia quando Pina viene a mancare e sua sorella Maria, si prende cura dei suoi nipoti come se fossero suoi figli. Prima del triste epilogo, Maria accompagna la sorella in tutte le fasi della malattia, con coraggio e amore. Le due sorelle cresciute insieme, sempre unite, complici, si ritrovano ad affrontare una dura realtà.Una malattia che sconvolge le vite di tutti. La ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 23 gennaio 2021)De Filippi torna con C’èper te, il programma in cui le speranze si concretizzano dando vita a magnifiche realtà. La prima storia di questa sera egregiamente raccontata daDe Filippi porta con se’ molta sofferenza. E’ l’incredibile racconto di una ragazza giovanissima la cuile viene portata via troppo presto a causa di una malattia. Una vicenda che la segnerà per sempre. Tutto inizia quando Pina viene a mancare e sua sorella, si prende cura dei suoi nipoti come se fossero suoi figli. Prima del triste epilogo,accompagna la sorella in tutte le fasi della malattia, con coraggio e amore. Le due sorelle cresciute insieme, sempre unite, complici, si ritrovano ad affrontare una dura realtà.Una malattia che sconvolge le vite di tutti. La ...

MediasetTgcom24 : A 'C'è Posta per Te' ospiti Can Yaman e Michele Riondino #c'èpostaperte - reportrai3 : Di fronte all’ingresso principale di Poggioreale c’è “L’Angolo della Libertà”. Il bar durante l’ultimo lockdown ri… - adsaysthat : Graziella é il nome ufficiale delle matrigne (cattive) protagoniste delle storie di 'C'è Posta per Te' #cepostaperte - fatto_sara : COMUNQUE SICURAMENTE SE MI DOVESSERO CHIAMARE A C’È POSTA PER TE SAREBBE PER LE STORIE SIMIL DEI VECCHI E NON SICUR… - Costanza333 : RT @PDUmorista: C'è Posta Per te è la prova del fallimento degli Assistenti Sociali in Italia. #cepostaperte -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia