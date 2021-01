C’è posta, Graziella star dei social: la storia del suo rapporto con Lisa (Di domenica 24 gennaio 2021) Lisa è una ragazza che vorrebbe riavere un rapporto con il padre, nella presentazione fatta al suo arrivo in studio a C’è posta per te, Maria De Filippi racconta l’infanzia della donna e di come sia stata segnata dall’educazione “Troppo severa” della seconda moglie del padre, Graziella. Lisa da la colpa molti dei problemi che è stata costretta ad affrontare nella vita proprio a Graziella che, ad empio la schiaffeggiava se non riusciva a leggere delle parole o la costringeva a pulire il bagno prima e dopo l’andare a scuola. I rapporti sono peggiorati quando il padre e Graziella hanno avuto una figlia. I rapporti tra Lisa e Graziella Il racconto di Lisa prosegue parlando di come, con l’arrivo della sorella, ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 24 gennaio 2021)è una ragazza che vorrebbe riavere uncon il padre, nella presentazione fatta al suo arrivo in studio a C’èper te, Maria De Filippi racconta l’infanzia della donna e di come sia stata segnata dall’educazione “Troppo severa” della seconda moglie del padre,da la colpa molti dei problemi che è stata costretta ad affrontare nella vita proprio ache, ad empio la schiaffeggiava se non riusciva a leggere delle parole o la costringeva a pulire il bagno prima e dopo l’andare a scuola. I rapporti sono peggiorati quando il padre ehanno avuto una figlia. I rapporti traIl racconto diprosegue parlando di come, con l’arrivo della sorella, ...

