Bye Bye Atalanta | Papu Gomez a un passo dal Siviglia | dove giocherà la Champions

Bergamo, 23 gennaio 2021 - Ancora qualche giorno e Alejandro Dario Gomez saluterà l'Atalanta. Il Papu nelle ultime ore ha trovato l'accordo con gli spagnoli del Siviglia, club che disputerà gli ottavi di finale di Champions League.

Ancora qualche giorno e Alejandro Dario Gomez saluterà la Dea. Trovato l’accordo con gli spagnoli del Siviglia, club che disputerà gli ottavi di finale di Champions League affrontando il Borussia Dort ...

Elly Schlein: «Con Joe Biden il potere alle donne. E un altro modo di governare»

«Mentre in Italia va in scena una crisi al testosterone, il presidente americano mette al centro la diversità, marginalizzata da Trump. Non è una questione estetica: sono simboli che diventano atti».

Ancora qualche giorno e Alejandro Dario Gomez saluterà la Dea. Trovato l'accordo con gli spagnoli del Siviglia, club che disputerà gli ottavi di finale di Champions League affrontando il Borussia Dortmund.

Elly Schlein: «Con Joe Biden il potere alle donne. E un altro modo di governare»

«Mentre in Italia va in scena una crisi al testosterone, il presidente americano mette al centro la diversità, marginalizzata da Trump. Non è una questione estetica: sono simboli che diventano atti».