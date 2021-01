Sci alpino oggi: orari, tv, programma, pettorali discesa Kitzbuehel e Crans Montana (Di venerdì 22 gennaio 2021) oggi venerdì 22 gennaio ci aspetta una giornata all’insegna dello sci alpino con due gare valide per la Coppa del Mondo 2021. Si preannuncia grande spettacolo per incominciare al meglio un intensissimo weekend riservato agli sport invernali, ne vedremo davvero delle belle con due eventi dal grande fascino e di sicuro impatto per tutti gli appassionati. Gli uomini si daranno battaglia nella discesa libera di Kitzbuehel, una delle grandi Classiche del Circo Bianco: chi riuscirà a imporsi sulla mitica Streif nel primo atto di velocità di questo lungo fine settimana? Le donne si fronteggeranno invece nella discesa libera di Crans Montana, appuntamento ormai diventato abituale nel calendario femminile. Show assolutamente imperdibile tra Austria e Svizzera. L’Italia si ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021)venerdì 22 gennaio ci aspetta una giornata all’insegna dello scicon due gare valide per la Coppa del Mondo 2021. Si preannuncia grande spettacolo per incominciare al meglio un intensissimo weekend riservato agli sport invernali, ne vedremo davvero delle belle con due eventi dal grande fascino e di sicuro impatto per tutti gli appassionati. Gli uomini si daranno battaglia nellalibera di, una delle grandi Classiche del Circo Bianco: chi riuscirà a imporsi sulla mitica Streif nel primo atto di velocità di questo lungo fine settimana? Le donne si fronteggeranno invece nellalibera di, appuntamento ormai diventato abituale nel calendario femminile. Show assolutamente imperdibile tra Austria e Svizzera. L’Italia si ...

