Roma, Dzeko non convocato: per Fonseca decisiva la gara con lo Spezia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Gli strascichi della figuraccia vissuta martedì in Coppa Italia si sono manifestati con forza ieri pomeriggio a Trigoria, quando durante il consueto appuntamento in sala video, la squadra ha manifestato il proprio disappunto per l’allontanamento di Gianluca Gombar, giovane team manager sollevato dal suo incarico dopo la partita con lo Spezia. La squadra ha chiesto a Fonseca di farsi portavoce della richiesta del gruppo, secondo il quale Gombar non può essere l’unico a pagare per il sesto cambio che ha portato alla sconfitta a tavolino in Coppa Italia. Hanno preso parola i leader dello spogliatoio, Dzeko e Lorenzo pellegrini su tutti, anche Pau Lopez, che già sui social aveva difeso il team manager, ha voluto dire la sua. Il clima in casa Roma è rovente, la partita di domani con lo Spezia rischia di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 22 gennaio 2021) Gli strascichi della figuraccia vissuta martedì in Coppa Italia si sono manifestati con forza ieri pomeriggio a Trigoria, quando durante il consueto appuntamento in sala video, la squadra ha manifestato il proprio disappunto per l’allontanamento di Gianluca Gombar, giovane team manager sollevato dal suo incarico dopo la partita con lo. La squadra ha chiesto adi farsi portavoce della richiesta del gruppo, secondo il quale Gombar non può essere l’unico a pagare per il sesto cambio che ha portato alla sconfitta a tavolino in Coppa Italia. Hanno preso parola i leader dello spogliatoio,e Lorenzo pellegrini su tutti, anche Pau Lopez, che già sui social aveva difeso il team manager, ha voluto dire la sua. Il clima in casaè rovente, la partita di domani con lorischia di ...

DiMarzio : #ASRoma, #Fonseca: 'Il mio futuro non è in discussione. #Dzeko infortunato, domani non gioca' - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ?? INDISCREZIONE #LBDV - Lo scontro #Fonseca-#Dzeko ed una società chiamata ad una scelta cruciale ?? Il futuro del bosniac… - fede_200_ : RT @RobMaida: Lo scontro (solo verbale sembra ma molto pesante) è stato tra Dzeko e Fonseca dopo Roma-Spezia. Fonseca non ha convocato Dze… - Popopozau : @Carmine19941 @Ern4Pel Se è per questo, sono tre anni che cercano di vendere Dzeko, per fortuna senza riuscirci, sa… - dedalus83 : @EveBazinga Puoi avere anche campioni, ma se non sono convinti del gioco dell'allenatore, se non 'si pigliano' non… -