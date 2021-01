Reggio Emilia dedica una piazza a Kobe e sua figlia Gianna (Di venerdì 22 gennaio 2021) REGGIO EMILIA – Reggio Emilia intitolerà martedì prossimo una piazza all’indimenticabile campione della Nba, Kobe Bryant e a sua figlia Gianna: è la prima iniziativa di questo tipo nel mondo, almeno a quanto risulta al Comune. Scomparso tragicamente insieme alla figlia il 26 gennaio di un anno fa, Kobe era da sempre legato a Reggio Emilia: qui infatti trascorse alcuni anni dell’infanzia giocando nelle giovanili della Pallacanestro Reggiana, quando il padre Joe militava da professionista nella prima squadra reggiana, allora Cantine Riunite. Lo spazio intitolato a Kobe e Gianna Bryant è la nuova piazza creata di recente dopo un intervento di riqualificazione urbana realizzato dal Comune, nel tratto conclusivo di via Guasco, prospiciente il Palazzetto dello Sport. Leggi su dire (Di venerdì 22 gennaio 2021) REGGIO EMILIA – Reggio Emilia intitolerà martedì prossimo una piazza all’indimenticabile campione della Nba, Kobe Bryant e a sua figlia Gianna: è la prima iniziativa di questo tipo nel mondo, almeno a quanto risulta al Comune. Scomparso tragicamente insieme alla figlia il 26 gennaio di un anno fa, Kobe era da sempre legato a Reggio Emilia: qui infatti trascorse alcuni anni dell’infanzia giocando nelle giovanili della Pallacanestro Reggiana, quando il padre Joe militava da professionista nella prima squadra reggiana, allora Cantine Riunite. Lo spazio intitolato a Kobe e Gianna Bryant è la nuova piazza creata di recente dopo un intervento di riqualificazione urbana realizzato dal Comune, nel tratto conclusivo di via Guasco, prospiciente il Palazzetto dello Sport.

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Emilia "Ligabue aiutaci". L'appello dei dipendenti della Rcf Reggio Emilia il Resto del Carlino Covid, la Cgil: nel 2020 in Emilia-Romagna persi 40mila posti

Le 295 milioni di ore di cassa integrazione del 2020 sono superiori alla somma dei sei anni precedenti (2014-2019) ...

Fotografia, 600 scatti Steve McCurry nelle scuole reggiane

Seicento foto di Steve McCurry, uno dei più grandi fotografi viventi, sono esposte in aule e corridoi di venti scuole elementari e medie a Reggio Emilia e provincia, grazie alla Fondazione voluta da M ...

Seicento foto di Steve McCurry, uno dei più grandi fotografi viventi, sono esposte in aule e corridoi di venti scuole elementari e medie a Reggio Emilia e provincia, grazie alla Fondazione voluta da M ...