"Purtroppo questa è la verità". Doc Nelle tue mani, è ufficiale. La notizia è un pugno nello stomaco per Luca Argentero (Di venerdì 22 gennaio 2021) Per la critica televisiva è stata la fiction rivelazione dell'anno. Lo dicono gli ascolti. Lo dice l'entusiasmo con il quale sui social si aspetta la seconda serie. Tante le ragioni del successo, a cominciare dal cast guidato da un super Luca Argentero quanto ma ispirato e con una linfa artistica rinnovata. Poi, come è normale che sia, la storia. Doc, per chi non lo sapesse, è ispirato alla storia vera del medico Pierdante Piccioni (raccontata nei libri "Meno dodici" e "Pronto Soccorso", Mondadori), primario al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Lodi che, a seguito di grave incidente stradale ha perso 12 anni di memoria. "Siamo partiti dalla straordinaria e avvincente storia vera del dottor Pierdante Piccioni – spiegava prima dell'esordio della serie Luca Bernabei, Ceo di Lux Vide all'Adnkronos – per arrivare a raccontare una ...

Elena è una 14enne affetta da una malattia rara neurodegenerativa che le impedisce di crescere: si tratta dell'unico caso in Italia.

