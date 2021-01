Pronti a tornare a bordo? Gli italiani sognano di andare lontano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Partiamo? Sì, oggi stesso. Dopo mesi di restrizioni, la nostalgia dei check-in e delle carte d'imbarco non fa altro che accendere il desiderio degli italiani di tornare a viaggiare. Ce lo rivela una ricerca che Qatar Airways ha commissionato a Human Highway, società di ricerca online, per fotografare quali siano i desideri degli italiani all'idea di tornare a viaggiare verso mete lontane. E l'entusiasmo nell'immaginarsi a bordo di un aereo non manca di certo: il 45% degli intervistati si dichiara contento; il 40% eccitato e addirittura il 30% sarebbe disposto a partire subito, se potesse. Non si tratta solo di voglia di evadere ma di una consapevolezza del tutto nuova. Dopo mesi di limitazioni, il viaggio è vissuto come un nuovo inizio, simbolo tangibile di un ritorno alla normalità e della ritrovata ... Leggi su panorama (Di venerdì 22 gennaio 2021) Partiamo? Sì, oggi stesso. Dopo mesi di restrizioni, la nostalgia dei check-in e delle carte d'imbarco non fa altro che accendere il desiderio deglidia viaggiare. Ce lo rivela una ricerca che Qatar Airways ha commissionato a Human Highway, società di ricerca online, per fotografare quali siano i desideri degliall'idea dia viaggiare verso mete lontane. E l'entusiasmo nell'immaginarsi adi un aereo non manca di certo: il 45% degli intervistati si dichiara contento; il 40% eccitato e addirittura il 30% sarebbe disposto a partire subito, se potesse. Non si tratta solo di voglia di evadere ma di una consapevolezza del tutto nuova. Dopo mesi di limitazioni, il viaggio è vissuto come un nuovo inizio, simbolo tangibile di un ritorno alla normalità e della ritrovata ...

Ultime Notizie dalla rete : Pronti tornare Unione Studenti Basilicata: siamo davvero pronti per tornare a scuola in sicurezza? Basilicata24 SailGP, Taranto pronta per la seconda tappa

Con la comunicazione del calendario ufficiale della season 2, la macchina organizzativa di SailGP entra nel vivo. Taranto ospiterà la seconda tappa del gran premio dei catamarani più veloci del mondo, ...

Licei occupati contro la Dad, la protesta si allarga anche al Virgilio

Un gruppo di allievi è entrato nell’istituto e, dopo il tampone rapido, i banchi sono stati sistemati, in modo distanziato, nell’atrio. Sono ormai una dozzina le scuole in agitazione a Milano ...

