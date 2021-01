"Perché si merita le botte". Asia Argento, racconto-horror: le violenze subite da sua madre, la ragione per cui la menava (Di venerdì 22 gennaio 2021) Non solo l'intervista al Corriere della Sera in cui ha accusato di stupro Rob Cohen, che la avrebbe violentata nel 2002 dopo averla drogata. Asia Argento parla anche a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin su Canale 5, e filtrano le anticipazioni della puntata di sabato 23 gennaio. Nel mirino della attrice anche la madre, Daria Nicolodi, morta poco tempo fa. Alla Toffanin, la Argento rivela particolari agghiaccianti relativi alle violenze che dice di aver subito da mamma: "Diceva che ero quella più forte e che quindi potevo prendermi le botte, o essere cacciata di casa a nove anni, nel cuore della notte tanto ce l'avrei fatta", spiega. Parole pesantissime. Dunque, aggiunge di aver fatto la spola tra casa di papà e mamma Perché da quando Asia aveva ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Non solo l'intervista al Corriere della Sera in cui ha accusato di stupro Rob Cohen, che la avrebbe violentata nel 2002 dopo averla drogata.parla anche a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin su Canale 5, e filtrano le anticipazioni della puntata di sabato 23 gennaio. Nel mirino della attrice anche la, Daria Nicolodi, morta poco tempo fa. Alla Toffanin, larivela particolari agghiaccianti relativi alleche dice di aver subito da mamma: "Diceva che ero quella più forte e che quindi potevo prendermi le, o essere cacciata di casa a nove anni, nel cuore della notte tanto ce l'avrei fatta", spiega. Parole pesantissime. Dunque, aggiunge di aver fatto la spola tra casa di papà e mammada quandoaveva ...

