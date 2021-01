Meteo in Italia del 22 gennaio, tornano neve e pioggia: allerta in 10 regioni (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una nuova perturbazione atlantica si abbatte sull’Italia dalle prime ore del 22 gennaio causando nevicate, piogge e vento di burrasca soprattutto al Centro e al Nord, in base a questi dati la Protezione Civile ha emesso un avviso di Meteo avverso con allerta arancione su Liguria, Emilia-Romagna e Toscana e allerta gialla su Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata di ieri, 21 gennaio, e valido fino alla Mezzanotte di oggi, 22 gennaio è attivo un avviso di Meteo avverso con allerta arancione su Liguria, Emilia-Romagna e ... Leggi su ck12 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una nuova perturbazione atlantica si abbatte sull’dalle prime ore del 22causando nevicate, piogge e vento di burrasca soprattutto al Centro e al Nord, in base a questi dati la Protezione Civile ha emesso un avviso diavverso conarancione su Liguria, Emilia-Romagna e Toscana egialla su Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata di ieri, 21, e valido fino alla Mezzanotte di oggi, 22è attivo un avviso diavverso conarancione su Liguria, Emilia-Romagna e ...

