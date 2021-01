Lr Vicenza, in difesa arriva Valentini: indosserà la maglia numero 4 (Di venerdì 22 gennaio 2021) La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dal Calcio Padova, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nahuel Valentini. Valentini, difensore classe '88 argentino ... Leggi su vicenzatoday (Di venerdì 22 gennaio 2021) La società LRcomunica di aver acquisito dal Calcio Padova, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nahuel, difensore classe '88 argentino ...

ilbassanese : Lr Vicenza, in difesa arriva Valentini: indosserà la maglia numero 4 - LecceCalcio : Vicenza, rinforzo in difesa: arriva l’argentino Valentini dal Padova - - sportvicentino : CALCIO SERIE B - Dal Padova l'esperienza dell'argentino Nahuel Valentini per la difesa del @LRVicenza - maxpix6251 : @AlessioGori11 @marisa39376977 @maxbass82 @PBerizzi @repubblica Centra. Basterebbero gli slogan urlati nelle campag… -