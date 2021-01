L’Inter ricorda Gigi Simoni in quello che sarebbe stato il suo 82esimo compleanno: “Padre e maestro” (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’Inter ricorda Gigi Simoni Nel giorno in cui avrebbe compiuto 82 anni, L’Inter ricorda Gigi Simoni, venuto a mancare lo scorso 22 maggio. Ecco il messaggio del club nerazzurro. “Gli occhi sempre sul campo, ad ammirare le magie di Ronaldo, la grinta di Zamorano, il carisma di Pagliuca, la leadership di Bergomi, le accelerazioni di Zanetti”. fc-inter-1997-98-ronaldo-e-luigi-Simoni 1505638 202005221420281 moriero-11 “Oggi Gigi Simoni, scomparso lo scorso 22 maggio, avrebbe compiuto 82 anni. Di lui rimane tanto: il ricordo della persona che era, gentile, buona, mai sopra le righe e quello di un bravissimo allenatore, capace di creare uno dei gruppi che più ha segnato la storia ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021)Nel giorno in cui avrebbe compiuto 82 anni,, venuto a mancare lo scorso 22 maggio. Ecco il messaggio del club nerazzurro. “Gli occhi sempre sul campo, ad ammirare le magie di Ronaldo, la grinta di Zamorano, il carisma di Pagliuca, la leadership di Bergomi, le accelerazioni di Zanetti”. fc-inter-1997-98-ronaldo-e-luigi-1505638 202005221420281 moriero-11 “Oggi, scomparso lo scorso 22 maggio, avrebbe compiuto 82 anni. Di lui rimane tanto: il ricordo della persona che era, gentile, buona, mai sopra le righe edi un bravissimo allenatore, capace di creare uno dei gruppi che più ha segnato la storia ...

