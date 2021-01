La bambina “diversa” per l’anagrafe del Comune di Roma (anche se è vietato) (Di venerdì 22 gennaio 2021) ADT: è la sigla che un ufficio dell’anagrafe del Comune di Roma ha deciso di porre sul retro della carta d’identità di una bambina con due mamme, nata grazie alla fecondazione eterologa fatta all’estero. Una sigla che sta per “adottiva”, che non solo non è prevista, ma è assolutamente vietata perché discriminatoria. Eppure in questo caso, a fianco al nome delle due madri della bambina, la sigla c’è. Chissà se per ingenuità o discriminazione, ma quelle tre lettere indicano la condizione “particolare” della bambina con due mamme. La bambina quindi è figlia naturale di una delle due madri. Ma nel 2014 lo Stato italiano ha riconosciuto ufficialmente il rapporto con l’altra mamma con una sentenza del Tribunale. In sostanza, anche la donna che non ha ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) ADT: è la sigla che un ufficio deldeldiha deciso di porre sul retro della carta d’identità di unacon due mamme, nata grazie alla fecondazione eterologa fatta all’estero. Una sigla che sta per “adottiva”, che non solo non è prevista, ma è assolutamente vietata perché discriminatoria. Eppure in questo caso, a fianco al nome delle due madri della, la sigla c’è. Chissà se per ingenuità o discriminazione, ma quelle tre lettere indicano la condizione “particolare” dellacon due mamme. Laquindi è figlia naturale di una delle due madri. Ma nel 2014 lo Stato italiano ha riconosciuto ufficialmente il rapporto con l’altra mamma con una sentenza del Tribunale. In sostanza,la donna che non ha ...

Se una bimba si è chiusa in bagno per pubblicare un video su TikTok e ha finito per strangolarsi c’è tutto un percorso, fino a quel momento, costellato di lacune e malintesi che va analizzato ...

