Inter, Conte: “Mentalità cambiata, i giocatori mi seguono perché…» – VIDEO (Di sabato 23 gennaio 2021) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa della Mentalità della squadra nerazzurra – VIDEO Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa della Mentalità della squadra nerazzurra. «Abbiamo dato il via a un percorso che nel tempo ha visto netti miglioramenti, anche nella Mentalità, nell’affrontare partite nella giusta maniera. Ora serve una crescita, tecnica e tattica, oltre che di concentrazione, da parte di tutti i calciatori. Non ci si può acContentare dell’effimero successo quotidiano, pensiamo a portare a casa qualcosa di importante a fine stagione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Antonio, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa delladella squadra nerazzurra –Antonio, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa delladella squadra nerazzurra. «Abbiamo dato il via a un percorso che nel tempo ha visto netti miglioramenti, anche nella, nell’affrontare partite nella giusta maniera. Ora serve una crescita, tecnica e tattica, oltre che di concentrazione, da parte di tutti i calciatori. Non ci si può acntare dell’effimero successo quotidiano, pensiamo a portare a casa qualcosa di importante a fine stagione». Leggi su Calcionews24.com

Inter : LIVE - Domani alle 18 c'è #UdineseInter: seguiamo la conferenza di mister Antonio Conte - Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #InterJuventus! #FORZAINTER ???? - OptaPaolo : 2.18 - Tra gli allenatori che hanno guidato l’#Inter per almeno 30 partite di #SerieA nell’era dei tre punti a vitt… - ErsiGiliberti : RT @AirJordan185: Antonio Conte da Lecce: “Il campionato è prioritario su tutto. Su tutto.” Ma l’Inter non è uscita da tutto? Da tutto? - fcin1908it : Capello: 'Sull'Inter discussioni datate. Ma Conte ha capito come deve giocare' - -