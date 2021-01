Il Torino rimonta il Benevento in pieno recupero

Leggi su agi

(Di sabato 23 gennaio 2021) AGI - Nel primo anticipo della 19esima giornata ilagguanta il pareggio all'ultimo minutondo due gol al. Allo Stadio Vigorito finisce 2-2 con le reti di Viola al 32', su rigore, e Lapadula, al 49', per i padroni di casa e la doppietta di Zaza, al 51' e al 93' per gli ospiti. Il tecnico Davide Nicola esordisce sulla panchina dei granata con un punto conquistato, un carattere ritrovato e una squadra che, soprattutto nel secondo tempo, ha mostrato un buon livello di gioco. La classifica è però sempre deficitaria perche', con 14 punti, ilresta in piena zona retrocessione. Due punti sfumati invece per ildi FIlippo Inzaghi che, sprecando il doppio vantaggio, ha perso un'occasione per allontanarsi ancor piu' dalle zone più pericolose della Serie A. Il girone ...