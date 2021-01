Covid, stretta dell’Ue contro le varianti. Bruxelles avverte: “Servono nuovi lockdown” (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’Ue chiede lockdown più rigidi, dice stop ai viaggi non essenziali e istituisce zone “rosso scuro” con test obbligatori alla partenza e quarantena all’arrivo, ma lascia aperte le frontiere interne. È questo l’esito del summit in teleconferenza sulla pandemia di Covid-19 che si è tenuto ieri sera tra capi di Stato e di governo dell’Unione europea. L’incontro è arrivato poco dopo l’allarme dell’Ecdc, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, sulla diffusione delle varianti del virus all’interno dell’Unione. L’Ecdc infatti ha rivisto il livello di rischio portandolo a “molto alto”. Misure più rigorose contro le varianti Al momento le varianti sotto osservazione sono quella britannica, quella sudafricana e quella brasiliana, che ... Leggi su tpi (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’Ue chiedepiù rigidi, dice stop ai viaggi non essenziali e istituisce zone “rosso scuro” con test obbligatori alla partenza e quarantena all’arrivo, ma lascia aperte le frontiere interne. È questo l’esito del summit in teleconferenza sulla pandemia di-19 che si è tenuto ieri sera tra capi di Stato e di governo dell’Unione europea. L’inè arrivato poco dopo l’allarme dell’Ecdc, il Centro europeo per illlo e la prevenzione delle malattie, sulla diffusione delledel virus all’interno dell’Unione. L’Ecdc infatti ha rivisto il livello di rischio portandolo a “molto alto”. Misure più rigoroseleAl momento lesotto osservazione sono quella britannica, quella sudafricana e quella brasiliana, che ...

