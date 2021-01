Conservate foglie e scarti del carciofo! Vi torneranno utili! (Di venerdì 22 gennaio 2021) Conservate foglie e scarti del carciofo! Sono utilissime! In questo ortaggio, infatti, è presente la cinarina che è un micronutriente capace di sostenere la funzionalità epatica. Ha proprietà coleretiche che consentono di stimolare la secrezione della bile, facendola aumentare fino al 95%. Quini è un ottimo digestivo! Quale occasione migliore per preparare un’ottima tisana? Ecco da dove cominciare! Curiose? Il carciofo ha tantissime proprietà: i benefici derivanti dalla sua assunzione! Il carciofo rappresenta un ottimo rimedio per disintossicare l’organismo ed è un vero alleato in caso di avvelenamento chimico. Tornando alla cinarina, il suo ruolo torna utile anche per contrastare diverse patologie del fegato. Contiene poi anche potentissimi antiossidanti, in particolare l’acido clorogenico, in grado di combattere ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 22 gennaio 2021)delSono utilissime! In questo ortaggio, infatti, è presente la cinarina che è un micronutriente capace di sostenere la funzionalità epatica. Ha proprietà coleretiche che consentono di stimolare la secrezione della bile, facendola aumentare fino al 95%. Quini è un ottimo digestivo! Quale occasione migliore per preparare un’ottima tisana? Ecco da dove cominciare! Curiose? Il carciofo ha tantissime proprietà: i benefici derivanti dalla sua assunzione! Il carciofo rappresenta un ottimo rimedio per disintossicare l’organismo ed è un vero alleato in caso di avvelenamento chimico. Tornando alla cinarina, il suo ruolo torna utile anche per contrastare diverse patologie del fegato. Contiene poi anche potentissimi antiossidanti, in particolare l’acido clorogenico, in grado di combattere ...

