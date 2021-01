Cina, nuove misure restrittive anti Covid: scuole chiuse e lockdown a Pechino (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Cina sembrava aver superato il problema Covid, ma in questi giorni la situazione si sta facendo sempre più preoccupante. Nella capitale cinese sono state introdotte nuove misure restrittive per arginare il prima possibile i nuovi focolai, cercando così di evitare il diffondersi di nuovo della pandemia. Ad allarmare il governo cinese è stato il focolaio riscontrato a Pechino, dove sono stati individuati sei nuovi casi facendo salire a 15 il numero dei positivi. Dunque la paura per un ritorno del Covid-19 c’è e per questo le autorità hanno deciso di intervenire tempestivamente con un nuovo lockdown e chiudendo immediatamente le scuole. Leggi anche –> Varianti Covid, è allarme per le mutazioni, ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Lasembrava aver superato il problema, ma in questi giorni la situazione si sta facendo sempre più preoccupante. Nella capitale cinese sono state introdotteper arginare il prima possibile i nuovi focolai, cercando così di evitare il diffondersi di nuovo della pandemia. Ad allarmare il governo cinese è stato il focolaio riscontrato a, dove sono stati individuati sei nuovi casi facendo salire a 15 il numero dei positivi. Dunque la paura per un ritorno del-19 c’è e per questo le autorità hanno deciso di intervenire tempestivamente con un nuovoe chiudendo immediatamente le. Leggi anche –> Vari, è allarme per le mutazioni, ...

