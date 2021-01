Calciomercato, tutte le trattative: sorpresa Papu Gomez, la Roma beffa la Juve e Arnautovi? torna in Serie A (Di venerdì 22 gennaio 2021) Continuano a muoversi le squadre del campionato di Serie A, tantissime trattative sul fronte Calciomercato pronte ad andare in porto. Molto attive anche le squadre estere che guardano con attenzione al massimo torneo italiano. Papu Gomez – L’argentino continua ad essere in uscita dall’Atalanta. La rottura con dirigenza e allenatore è ormai definitiva, la destinazione più probabile è all’estero. Contatti con il Siviglia, l’attaccante sta riflettendo sulla destinazione spagnola. Roma – I giallorossi devono provare ad uscire dal momento di crisi, anche grazie al mercato. La Roma ha ha rilanciato per il giovane terzino statunitense Bryan Reynolds, seguito anche dalla Juventus. Il club capitolino è in vantaggio. BOLOGNA – sorpresa in ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 22 gennaio 2021) Continuano a muoversi le squadre del campionato diA, tantissimesul frontepronte ad andare in porto. Molto attive anche le squadre estere che guardano con attenzione al massimo torneo italiano.– L’argentino continua ad essere in uscita dall’Atalanta. La rottura con dirigenza e allenatore è ormai definitiva, la destinazione più probabile è all’estero. Contatti con il Siviglia, l’attaccante sta riflettendo sulla destinazione spagnola.– I giallorossi devono provare ad uscire dal momento di crisi, anche grazie al mercato. Laha ha rilanciato per il giovane terzino statunitense Bryan Reynolds, seguito anche dallantus. Il club capitolino è in vantaggio. BOLOGNA –in ...

DiMarzio : Montero al #Fano, Kanis alla #Pergolettese #Calciomercato #SerieC e #SerieD, tutte le trattative LIVE - calciomercatoit : ??#SerieA - Le scelte degli allenatori in vista della 19a giornata! Tutte le formazioni! - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Notizie #calciomercato - Il Live di oggi, venerdì 22 gennaio - FCM2001 : Calciomercato Serie C: tutte le operazioni del Girone C - - davideroberti_ : ??#Calciomercato, ecco tutte le trattative dei club di #SerieA aggiornate in tempo reale #LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato tutte Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta LIVE Sky Sport Le aperture portoghesi - Palhinha e Jovane, sirene Premier. Il Milan vuole Otavio gratis

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, venerdì 22 gennaio 2021, spazio al mercato con Palhinha e Jovane, talenti dello Sporting, richiesti in Premier.

Le aperture in Inghilterra - Schianto Liverpool, è crisi! Doppio problema per Guardiola

Sulle prime pagine inglesi di oggi, venerdì 22 gennaio 2021, si parla principalmente del ko del Liverpool in casa con il Burnley che interrompe.

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, venerdì 22 gennaio 2021, spazio al mercato con Palhinha e Jovane, talenti dello Sporting, richiesti in Premier.Sulle prime pagine inglesi di oggi, venerdì 22 gennaio 2021, si parla principalmente del ko del Liverpool in casa con il Burnley che interrompe.