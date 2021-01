Benevento-Torino oggi in tv | Sky o DAZN? Orario | canale e come vederla in diretta streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il programma di, gara valevole per l’anticipo della diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. La squadra granata scende in campo per la prima volta sotto la guida del nuovo tecnico Davide Nicola, che sostituisce l’esonerato Marco Giampaolo. L’incontro, previstovenerdì 22 gennaio alle ore 20:45, sarà trasmesso intv sui canali di Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace.