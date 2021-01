Leggi su vanityfair

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Sergio Múñiz è diventato papà: è nato Yari, frutto dell’amore tra l’attore e la compagna Morena Firpo, istruttrice di yoga a cui è legato da tempo. Muniz, 45 anni, ha annunciato l’arrivo del bebè su Instagram postando alcune foto – una in cui si stringe la manina del bambino – accompagnate da una bellissima dedica. Una poesia di José Saramago, Premio Nobel per la letteratura, che definisce un figlio come «un essere che Dio ci ha prestato per fare un corso intensivo di come amare qualcuno più di noi stessi, di come cambiare i nostri peggiori difetti per dargli i migliori esempi».