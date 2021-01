Roma: ‘sentiamo dei rumori da stadio nel negozio’, e scoprono un assembramento per vedere la partita (Di giovedì 21 gennaio 2021) Successivamente a diverse segnalazioni da parte dei residenti relative a “rumori da stadio” provenienti dall’interno di un’attività commerciale, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Sant’ Ippolito, diretto da Roberto Cioppa, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine, hanno deciso di verificare le informazioni. Sul posto, in zona Casal Bertone, i poliziotti hanno notato 4 persone, uscire dal locale segnalato, che, alla richiesta degli agenti, hanno confessato di essersi riuniti lì per vedere la partita. Le predette, unitamente al titolare dell’esercizio, sono state sanzionate per inosservanza al DPCM per il contenimento del Covid-19. Durante il servizio, i poliziotti hanno controllato 41 persone e 18 veicoli. 5 i controlli delle persone sottoposte alle misure cautelari. Infine sono stati controllati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 21 gennaio 2021) Successivamente a diverse segnalazioni da parte dei residenti relative a “da” provenienti dall’interno di un’attività commerciale, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Sant’ Ippolito, diretto da Roberto Cioppa, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine, hanno deciso di verificare le informazioni. Sul posto, in zona Casal Bertone, i poliziotti hanno notato 4 persone, uscire dal locale segnalato, che, alla richiesta degli agenti, hanno confessato di essersi riuniti lì perla. Le predette, unitamente al titolare dell’esercizio, sono state sanzionate per inosservanza al DPCM per il contenimento del Covid-19. Durante il servizio, i poliziotti hanno controllato 41 persone e 18 veicoli. 5 i controlli delle persone sottoposte alle misure cautelari. Infine sono stati controllati ...

CorriereCitta : Roma: ‘sentiamo dei rumori da stadio nel negozio’, e scoprono un assembramento per vedere la partita - dricci73 : RT @Radio24_news: Quattro gol presi, due espulsi, sei sostituzioni. Sono i numeri del ko con lo #Spezia che costa alla #Roma l'eliminazione… - Radio24_news : Quattro gol presi, due espulsi, sei sostituzioni. Sono i numeri del ko con lo #Spezia che costa alla #Roma l'elimin… - Fabietto_roma : RT @lukedeso: 2 mesi che ci sentiamo tutti i giorni e non possiamo vederci per ste cazzo di regioni maculate - RobertoRosset11 : @lorepregliasco 156 a 140. Ma.. Ma cosa? Chi non ha partecipato al voto non ha partecipato. Punto. Le rivelo che un… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ‘sentiamo Credorax collabora con Hero Gaming per offrire servizi di aqcuiring ed ottimizzare i processi di pagamento per gli utenti europei Affaritaliani.it