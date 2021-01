Renzi a Conte: «Ricominciamo». Ma il Pd ormai vede le elezioni (Di venerdì 22 gennaio 2021) Due giorni dopo il voto del Senato che ha salvato Conte ma senza maggioranza assoluta, ancora non si vede la fine del tunnel. Anzi, col passare delle ore le speranze del premier di organizzare in tempi rapidissimi un nuovo gruppo in Senato a sostegno del governo si affievoliscono. La crisi si sta avvitando pericolosamente, al punto che Matteo Renzi- colui che l’ha provocata convinto che non si sarebbe andati a elezioni- ora tenta una frenata d’emergenza: «Visto che siamo ancora … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 22 gennaio 2021) Due giorni dopo il voto del Senato che ha salvatoma senza maggioranza assoluta, ancora non sila fine del tunnel. Anzi, col passare delle ore le speranze del premier di organizzare in tempi rapidissimi un nuovo gruppo in Senato a sostegno del governo si affievoliscono. La crisi si sta avvitando pericolosamente, al punto che Matteo- colui che l’ha provocata convinto che non si sarebbe andati a- ora tenta una frenata d’emergenza: «Visto che siamo ancora … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

