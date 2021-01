"Non particolarmente". Supercoppa alla Juve, il pessimismo di Giampiero Mughini: come andrà a finire (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Juventus vince la Supercoppa contro il Napoli. Ma non convince. Un 2-0 che suona come secco e perentorio ma che, in verità, nasconde una partita sbiadita (e se Lorenzo Insinge non avesse sbagliato il rigore del pari a pochi minuti dalla fine chissà come sarebbe andata). E molti dubbi sulla squadra di Andrea Pirlo li nutre anche Giampiero Mughini. E questi dubbi li mette nero su bianco per Dagospia: "Poteva essere 1-1 e invece Insigne ha messo la palla fuori. Sette o otto minuti dopo - siamo sempre sull'1-0 - arriva un traversone da destra che viene colpito alla men peggio da una gamba napoletana. La palla schizza verso la rete e ci entrerebbe non fosse per una gamba di Szczesny che miracolosamente la intercetta e la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Lantus vince lacontro il Napoli. Ma non convince. Un 2-0 che suonasecco e perentorio ma che, in verità, nasconde una partita sbiadita (e se Lorenzo Insinge non avesse sbagliato il rigore del pari a pochi minuti dfine chissàsarebbe andata). E molti dubbi sulla squadra di Andrea Pirlo li nutre anche. E questi dubbi li mette nero su bianco per Dagospia: "Poteva essere 1-1 e invece Insigne ha messo la pfuori. Sette o otto minuti dopo - siamo sempre sull'1-0 - arriva un traversone da destra che viene colpitomen peggio da una gamba napoletana. La pschizza verso la rete e ci entrerebbe non fosse per una gamba di Szczesny che miracolosamente la intercetta e la ...

