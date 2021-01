Lady Whistledown annuncia la seconda stagione di “Bridgerton” (Di giovedì 21 gennaio 2021) La notizia era nell’aria: è arrivata la conferma ufficiale “Bridgerton” sta per tornare: la seconda stagione dell’acclamata serie tv by Shondaland e in onda su Netflix dal giorno di Natale 2020 e che ha conquistato tutti, si farà. Leggi anche: “Bridgerton”: Phoebe Dynevor parla del suo rapporto con Regé-Jean Page La notizia è stata data dalla piattaforma di streaming e da Lady Whistledown: “Dopo i pettegolezzi degli ultimi giorni, è un onore per me comunicarvi che Bridgerton tornerà ufficialmente per una seconda stagione. Spero che abbiate messo da parte una bottiglia di ratafià per questa deliziosa occasione. L’incomparabile cast di Bridgerton tornerà sul set nella primavera del 2021. L’autrice ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) La notizia era nell’aria: è arrivata la conferma ufficiale “” sta per tornare: ladell’acclamata serie tv by Shondaland e in onda su Netflix dal giorno di Natale 2020 e che ha conquistato tutti, si farà. Leggi anche: “”: Phoebe Dynevor parla del suo rapporto con Regé-Jean Page La notizia è stata data dalla piattaforma di streaming e da: “Dopo i pettegolezzi degli ultimi giorni, è un onore per me comunicarvi chetornerà ufficialmente per una. Spero che abbiate messo da parte una bottiglia di ratafià per questa deliziosa occasione. L’incomparabile cast ditornerà sul set nella primavera del 2021. L’autrice ...

NetflixIT : Lady Whistledown è felice di informarvi che è in arrivo la seconda stagione di Bridgerton ?? - irenelasagna : RT @NetflixIT: Lady Whistledown è felice di informarvi che è in arrivo la seconda stagione di Bridgerton ?? - Carlotta_Cor : RT @NetflixIT: Lady Whistledown è felice di informarvi che è in arrivo la seconda stagione di Bridgerton ?? - stylessflowerss : RT @NetflixIT: Lady Whistledown è felice di informarvi che è in arrivo la seconda stagione di Bridgerton ?? - AryannaV02 : RT @NetflixIT: Lady Whistledown è felice di informarvi che è in arrivo la seconda stagione di Bridgerton ?? -