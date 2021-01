Infrastrutture: Conte designa Riva e non Ferrazza, indagato Ponte Morandi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma 21 gen. (Adnkronos) – Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a quanto si apprende da fonti parlamentari, ha inviato ai Presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati, una nota di rettifica al Dpcm trasmesso ieri al Parlamento in cui si precisa che per la riorganizzazione dei presidi di sicurezza a Genova e a Torino, in luogo dell’architetto Roberto Ferrazza (che figura nella lista degli indagati per il crollo del Ponte Morandi), e’ designato commissario l’ingegnere Fabio Riva, attuale Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e l’Emilia-Romagna. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma 21 gen. (Adnkronos) – Il Presidente del Consiglio Giuseppe, a quanto si apprende da fonti parlamentari, ha inviato ai Presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati, una nota di rettifica al Dpcm trasmesso ieri al Parlamento in cui si precisa che per la riorganizzazione dei presidi di sicurezza a Genova e a Torino, in luogo dell’architetto Roberto(che figura nella lista degli indagati per il crollo del), e’to commissario l’ingegnere Fabio, attuale Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e l’Emilia-Romagna. L'articolo CalcioWeb.

Roma 21 gen. (Adnkronos) – Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a quanto si apprende da fonti parlamentari, ha inviato ai Presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati, una ...

