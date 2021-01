Diretta Lazio - Parma ore 21.15: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming (Di giovedì 21 gennaio 2021) ROMA - La Lazio post derby si tuffa nella Coppa Italia. Ecco l'esordio agli ottavi contro il Parma: "Io e la Lazio ci teniamo a questa competizione" , le parole di Simone Inzaghi alla vigilia. Il ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 21 gennaio 2021) ROMA - Lapost derby si tuffa nella Coppa Italia. Ecco l'esordio agli ottavi contro il: "Io e laci teniamo a questa competizione" , le parole di Simone Inzaghi alla vigilia. Il ...

sportli26181512 : Lazio-Parma, le ufficiali e il risultato in diretta LIVE degli ottavi di Coppa Italia: Si chiudono con la sfida del… - SkySport : Lazio-Parma, le ufficiali e il risultato in diretta LIVE degli ottavi di Coppa Italia - bizcommunityit : Vaccino Pfizer, sospesa prima dose nel Lazio e in Toscana. Zaia: chiesta vendita diretta - infoitsport : Coppa Italia oggi, Lazio-Parma alle 21.15. Formazioni e diretta - infoitsport : Diretta Lazio Parma/ Streaming video Rai: all'Olimpico per gli ottavi (Coppa Italia) -