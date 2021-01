Covid, “Siamo stufe del lockdown”: ragazzine la combinano grossa (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si erano stufate del lockdown e avevano deciso di agire di conseguenza. Due ragazzine di appena 14 anni la combinano davvero grossa: recuperate dopo 24 ore dagli agenti. In provincia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si erano stufate dele avevano deciso di agire di conseguenza. Duedi appena 14 anni ladavvero: recuperate dopo 24 ore dagli agenti. In provincia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

matteosalvinimi : #Salvini: I dati purtroppo mostrano che siamo i primi per mortalità Covid e ultimi per crescita. Lo scrive anche il… - fattoquotidiano : Senato, sulle misure anti-Covid prima capriola di Italia Viva. “Astensione”. Rosato l’altro ieri garantiva: “Le vot… - marcodimaio : Nessuno ha da festeggiare. C’è un dato di fatto: il governo non ha maggioranza assoluta. Si può decidere di proseg… - LaCiuraRaffaele : RT @granmartello: Ci sveglieremo dal 'grande sonno' in cui ci culla la propaganda. Intanto chiedetevi come mai nel rapporto abitanti/morti… - Albertine2412 : RT @granmartello: Ci sveglieremo dal 'grande sonno' in cui ci culla la propaganda. Intanto chiedetevi come mai nel rapporto abitanti/morti… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Siamo Vaccinazione anti Covid anche nelle farmacie “Ma non siamo pronti” La Stampa Gragnano: Pietro Mascolo, re del panuozzo ucciso dal Covid

L’imprenditore era ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli Città in lutto per l’addio al 68enne, lo storico maestro fornaio ...

Usa, altri 4229 decessi nelle ultime ventiquattr’ore: le vittime del Covid superano quelle della Seconda Guerra Mondale

PIU' VITTIME PER COVID CHE PER LA GUERRA Solo nelle ultime ventiquattr'ore ci sono stati altri 4229 morti, dato che ha portato così il Paese a superare il triste primato del secondo conflitto mondiale ...

L’imprenditore era ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli Città in lutto per l’addio al 68enne, lo storico maestro fornaio ...PIU' VITTIME PER COVID CHE PER LA GUERRA Solo nelle ultime ventiquattr'ore ci sono stati altri 4229 morti, dato che ha portato così il Paese a superare il triste primato del secondo conflitto mondiale ...